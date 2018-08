Dave Bautista amenaza con renunciar si no usan el guion de James Gunn

La semana pasada los actores principales del reparto de los ‘Guardianes de la Galaxia‘ informaron su disconformidad por el despido de James Gunn, director y guionista de las dos primeras entregas, y pidieron su regreso. Este lunes la situación ha aumentado la temperatura con la amenaza de Dave Baustista con renunciar al papel de Drax si Marvel Studios descarta el guion de la tercera película elaborado por su exdirector.

El luchador convertido en actor está dispuesto en dejar de interpretar al fuerte pero gracioso personaje alienígena si descartan por completo la visión de Gunn.

“James es una de las personas más amables y decentes que he conocido. Mi posición ahora mismo es que si Marvel no usa ese guion, entonces voy a pedirles que me liberen de mi contrato, que me quiten o me sustituyan. Estaría menospreciando a James si no lo hiciera”, declaró Bautista en un medio especializado.