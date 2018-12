Daniela Di Giacomo negó que TNT haya censurado la transmisión del Miss Universo

La presentadora de TNT, Daniela Di Giacomo, aseguró que no hubo censura durante la transmisión del Miss Universo, luego que varios usuarios de twitter aseguraran que el canal se negó a traducir el discurso de Miss Venezuela.

Stefany Gutiérrez habló sobre la escasez de medicamentos durante su presentación tras ser seleccionada entre las primeras 20 finalistas, según reseña del portal Alberto News.

“Quiero dejar claro que yo no traduje el concurso y no hubo censura. Costo entender lo que dijo Stefany Gutiérrez y con la presión y la rapidez de las cosas no dio tiempo de decir todo su discurso . Dejen de inventar novelas!”, tuiteó Di Giacomo.