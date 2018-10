Cuatro artistas internacionales dirán presente en la Feria de la Chinita

El presidente del Comité de la Feria de la Chinita, Omar Enrique, dio a conocer en la tarde de este jueves, en el Hotel Oceanía de la ciudad de Maracaibo, el cronograma oficial de las diferentes actividades que se realizarán en conmemoración a esta temporada de fiesta marabina.

El merenguero expresó que la edición 52 se llevará a cabo para enaltecer y realzar las tradiciones zulianas que algunas de ellas, desde hace algunos años, no son realizadas, donde contaran con la presentación de más de 40 artistas entre zulianos, nacionales e internacionales.

En la rueda de prensa participaron los integrantes del Comité de Feria Liset Nicornet, Miguel Herrera, Ricardo Hernández y el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, donde se informó que el pueblo marabino también disfrutará del encendido de luces en la Plazoleta de la Basílica, Plaza la República, Plaza El Angel, Plaza Rotari Club, así como también la avenida 72 con Bella Vista y 5 de julio, desde el próximo viernes.

El evento contará con grupos como Los Blancos, el Súper Combo los Tropicales, Amparito, Gaiteros del Tablazo, Las Chicas del Can, entre otros. Mientras que en la avenida 5 de Julio ese mismo día se presentaran Less y Kris, Cardenales del Éxito, Iluminación Gaita y Show, Omar Acedo, Bonny Cepeda, Binomio de Oro, Felipe Peláez, Los Cadillacs, Omar Enrique, etc.

Esta Feria está retomando tradiciones y estará resguardada con seguridad en todas las instancias para el disfrute de los marabinos, mencionó.

Las actividades iniciaron este jueves con la elección de la mini reina de la Feria de la Chinita y la inauguración de la Fiesta de la Luz en el parque Urdaneta, que continuará hasta este domingo.

Seguidamente, este sábado será la bajada de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, en la cual adornarán la plazoleta de la virgen que. El recinto tendrá jornadas navideñas a partir de esa misma fecha.

Este domingo se realizará la procesión lacustre de La Chinita donde visita todos los pueblos de agua. Las embarcaciones del destacamento 111 de la Guardia Nacional Bolivariana tendrán el honor de llevar a la virgen hasta San Rafael del Mojan. Esta actividad saldrá del puerto lacustre Hugo Chávez Frías (El Malecón) a partir de las 2 de la tarde.

El 3 de noviembre se efectuará la elección de la reina de la Feria de la Chinita y de la reina de la Feria del Lago del municipio San Francisco en el que se contara con la participación del programa Súper Sábado Sensacional, transmitido por Venevisión, que se realizará en el Palacio de Eventos con una contacto interrumpido de 3 de la tarde a 10 de la noche.

La elección tendrá una tarima principal que será dentro del Palacio de Eventos donde se realizará el espectáculo con las candidatas y los artistas invitados, aparte de eso habrá una tarima externa donde la gente que no pueda ingresar podrá ver por medio de una pantalla gigante todo el espectáculo. Los artistas que participen dentro de la elección podrán ir para la parte de afuera a saludar al público y deleitarlos con sus canciones.

El 4 de noviembre será el tradicional desfile de la feria que desde hace más de 10 años no se lleva a cabo, en esta ocasión se contará con la participación de 42 grupos entre bandas, comparsas y 8 carrosas más las presentaciones musicales de Indigo, el Huracán de Fuego y otros grupos musicales. El desfile será en la Avenida Libertador para que el pueblo zuliano pueda disfrutar de un centro de la ciudad distinto.

El 8 de noviembre se efectuar el Festival de la gaita en el bulevar de Santa Lucia donde se hará la celebración del día del gaitero y se escogerá la Gaita del Año, contaran con la presentación de Gaiteros del Tablazo, Gaiteros de San Luis, La Cuerda San Franciscana, Universidad de la Gaita, C Cardenales del Éxito, Nelson Romero y sus alegres gaiteros, El Tren Gaitero.

Entre el 10 y 18 de noviembre será el encendido del Angelito de Amparo dónde se presentarán, Los Masters, El Gran Caribe, Gaiteros de Molero, entre otros.

Del 9 al 11 de noviembre en el casco central se efectuará el Festival cultura Maracaibo que contará con la presentación de 3 artistas urbanos, cinco estaciones temáticas, cinco tatuadores venezolanos en vivo y aproximadamente 12 atracciones infantiles.

Del 13 al 15 de noviembre se realizará La feria del Niño en el antiguo hotel del lago donde se presentan los Gaiteritos de Lucia, Indigo, Alta Tención y Los Voice.

Presentaciones en la avenida 5 de Julio

El 15 de noviembre se presentaran: Los Masters, Los Blancos, El Gran Caribe, Maragaita, Huracán de Fuego, Iluminación, Gaita y Show y El Tren Gaitero.

El 16 de noviembre se presentaran: Poncho Zuleta, las chicas del can, amparito, la universidad de la gaita, Bambuco de Luis Ángel Aguirre,

El 17 de noviembre se presentaran: Felipe Peláez, Gustavo Elis, Sentimiento Nacional, Less y Kris, Omar enrique, entre otros.

Feria del Lago del municipio San Francisco

Lo días 16 y 17 de noviembre se presentaran en el complejo ferial de San Francisco, Bonny Cepeda, Sentimiento Nacional, Gaiteros de San Luis, Los Cadillacs, Less y Kris, Alitacia, El Binomio de Oro, Las Chicas del Can, Juan Miguel, La Universidad de la Gaita, La Cuerda San Franciscana, El Súper Combo los Tropicales, Maragaita, Amparito, entre otros.

Estarán desplegados alrededor de 4.000 funcionarios entre bomberos, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, y Protección Civil para la seguridad y el sano disfrute de todos los que decidan asistir a esta celebración zuliana.