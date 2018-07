¡Confirmado! Justin Bieber se casará con Hailey Baldwin [+Fotos]

El cantante canadiense Justin Bieber confirmó este lunes a través de sus redes sociales que se casará con la modelo estadounidense Hailey Baldwin, sobrina del actor Alec Balwin.

“Prometo liderar nuestra familia con honor e integridad y dejar que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomemos. Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré por delante en todo. Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no querría pasarla con nadie más“, añadió.

En su texto, Bieber confirma que la pareja se comprometió el 7 de julio y comenta que esa cifra es “el número de la perfección espiritual”. “¡Es cierto, buscadlo en Google”, indicó.

El artista de 24 años, conocido por temas como “Sorry”, “Baby” o “What Do You Mean?”, publicó una fotografía de la pareja en la que su futura esposa, de 21 años, muestra el anillo de compromiso.

Not sure what I did in life to deserve such happiness but I am so utterly grateful to God for giving me such an incredible person to share my life with! No words could ever express my gratitude. ❤️

— Hailey Baldwin (@haileybaldwin) July 9, 2018