Chyno Miranda muestra los desastres del huracán [+Foto+Video]

Muchos fueron los desastres que se ocasionaron en diferentes partes del mundo con el paso del huracán Irma, Jesús Miranda, fue uno de los famosos que mostró parte de los desastres que vio.

El cantante venezolano, Chyno Miranda, relató junto a una imagen lo que se consiguió minutos después de salir a ver las calles y agradeció que no haya habido ningún herido.

Salí a dar un recorrido por la Brickell Av (Miami) y miren con lo que me encontré… imagínense la fuerza del viento!!!! Gracias a Dios, ninguna víctima que lamentar… (no he escuchado nada hasta ahora) 🙏🏻🙏🏻🙏🏻