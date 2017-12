Chyno asegura que pelea con Nacho no le quita el sueño

El cantante venezolano Jesús “Chyno” Miranda aseguró que está en paz con su excompañero Miguel “Nacho” Mendoza y con los que quieren protestar por su primer concierto como solista en Miami, por haber invitado a la controvertida agrupación musical Guaco.

Durante una entrevista exclusiva con Efe y en medio de los ensayos para su espectáculo, Chyno afirmó que ni la pelea en las redes sociales con su excompañero del dúo Chino y Nacho, ni los llamados de opositores venezolanos a boicotear su concierto, le quitan el sueño.

El artista cierra 2017, uno de los años más importantes de su vida, según expresó, con sus primeros conciertos como solista en Miami y Orlando, preparando un disco que sale en febrero y convencido de que su papel es “unir a la gente a través de la música”.

También apuntó que busca el lado positivo a las controversias en las que se ha visto involucrado recientemente.

En sus primeros conciertos como solista, Miranda ofrecerá un recorrido por sus 15 años de carrera artística, desde sus éxitos con Calle Ciega, lo más popular de Chino y Nacho, “que fue como muchos me conocieron internacionalmente”, recuerda, y los temas “de mi nueva etapa de Chyno Miranda”.

En el espectáculo, que tendrá lugar este sábado en el teatro Fillmore, de Miami Beach, y en el House of Blues, de Orlando, el domingo, estará acompañado de 10 músicos y ocho bailarinas.

Como antesala, tocará la galardonada agrupación venezolana Guaco, ganadora del premio Latin Grammy 2017 a la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su disco “Bidimensional”.

Guaco llega a Florida, donde vive la mayor comunidad de inmigrantes venezolanos en el mundo, tras la controversia causada por su presentación en un espectáculo organizado por el líder chavista Diosdado Cabello.

La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) ha llamado a los venezolanos en Florida a protestar el mismo día en la puerta del teatro y a no comprar entradas.

“El hecho de que una persona piense distinto a mí no quiere decir que no pueda tener una amistad o una admiración. En el caso de Guaco, ellos viven en Venezuela y tienen el derecho de cantarle a quien quieran. A mí lo que me importa es su música”, zanjó Miranda sobre la controversia.