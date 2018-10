Christopher busca conquistar a su fanaticada con su nuevo tema “Bailando”

El joven artista venezolano Christofer, regresa al ruedo musical con su más reciente propuesta que lleva por nombre Bailando. El tema que utiliza diferentes ritmos urbanos, nace de la intención del artista de hacer una canción con la que el público pueda disfrutar, bailar y cantar. La producción esta vez fue por cuenta del exitoso productor internacional Eliot “El Mago de Oz”.

Con tan solo 19 años, Christofer lanza este segundo sencillo con el que promete conquistar a todas sus fans. Bailando cuenta con un material audiovisual que fue grabado en la ciudad de Medellín por “Sede Tv & Films”, en el Afterland del Parque Comercial El Tesoro, un lugar diferente que tiene influencias americanas, con la intención de proyectar algo más internacional, de tal forma que las personas al ver el vídeo no pensaran inmediatamente que fue grabado en Medellín, sino que se quedaran con la idea que pudo haber sido grabado en cualquier parte del mundo.

Este tema llega después de su éxito “Me Encantas”, el feat que hizo con Junior Rangel, vocalista de “Los Diablitos del Vallenato” y que tuvo una gran acogida en diferentes ciudades de Colombia, Venezuela y Ecuador gracias a la letra, al ritmo y a su combinación entre género urbano y vallenato.

Christopher comenta que con la música sintió que podía decir cosas que con sus propias palabras no. Desde entonces decidió tomar clases profesionales de canto y de piano. Fue hasta comienzos de este año que escogió la música como una carrera profesional.

Todo comenzó hace 5 años cuando me enamoré por primera vez de una chica en el colegio. A pesar de que era muy tímido quería pedirle que fuese mi novia, por lo que le pedí al director de mi colegio que me prestara su guitarra, desde entonces veía vídeos en Youtube para aprender a cantar y de esa forma poder declararme a esa chica que tanto me gustaba ” expresó.