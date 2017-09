Chile aprovecha su tirón en el TIFF para promocionar su industria del cine

CinemaChile aprovechó la presencia de tres producciones chilenas en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para impulsar la coproducciones con Canadá, dijo hoy la directora ejecutiva del organismo promotor, Constanza Arena.

El TIFF, considerado uno de los tres festivales de cine más importantes del mundo, seleccionó este año las producciones chilenas “Princesita”, de Marialy Rivas; “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio; y “Los versos del olvido”, del director iraní Alireza Khatami.

TIFF también está proyectando la producción inglesa dirigida por Lelio, “Disobedience”, con las actrices Rachel Weisz y Rachel McAdams.

La directora ejecutiva de CinemaChile, Constanza Arena, declaró hoy a Efe que la presencia del organismo con su propio pabellón en el TIFF por quinto año consecutivo es muy importante para el país suramericano.

“Es el quinto año consecutivo que tenemos un ‘stand’. Toronto es muy importante para el cine chileno. Es el mercado de Norteamérica al que asistimos con una delegación, el apoyo de instituciones, y vienen los productores a hacer negocios y presentar sus películas así que es muy importante para nosotros”, indicó.

Arena añadió que CinemaChile tiene “dos objetivos superclaros: la venta al territorio norteamericano de las películas que tenemos en catálogo y, por otro lado, favorecer la coproducción con Canadá que es un país con el que Chile tiene un acuerdo bilateral y hay pocas coproducciones en curso”.

Este año, la delegación chilena está compuesta por cuatro productores chilenos (Juan de Dios Larraín, de Fabula, Augusto Matte de Jirafa, Florencia Larrea, de Forastero, y Jorge Riquelme de Laberinto Films) que están participando en el mercado audiovisual del TIFF.

“Tenemos que favorecer el encuentro entre productores nacionales con canadienses para que, de aquí a cinco años, aumente considerablemente el número de películas realizadas con doble presupuesto y doble nacionalidad”, explicó.

Chile tiene acuerdos similares con países europeos y latinoamericanos.

Fruto de esos acuerdos es el filme “Los versos del olvido”, una coproducción entre Francia, Alemania, Holanda y Chile rodada en el país suramericano.

El director del filme, el iraní Alireza Khatami, declaró a Efe que Chile contaba con todo lo que necesitaba para decidirse a rodar en el país a pesar de que no habla español.

“He viajado a muchas culturas y la forma en que escribo, mis historias no están situadas en una región particular. Buscamos un país con espléndidos emplazamientos, grandes actores y técnicos. También, muy asequible para el presupuesto de nuestra película”, dijo Khatami.

“Tuvimos un gran socio en Chile que se enamoró del proyecto y nos convenció de que los emplazamientos son perfectos y los actores maravillosos. Viajé para buscar los emplazamientos y rápidamente me enamoré con el país”, continuó.

“Pero la razón más importante por lo que decidimos rodar en Chile es porque aceptaron mi historia y me aceptaron a mí como uno de ellos, de forma muy generosa. Y como puedes ver, siguen promocionando el filme como si fuese chileno”, señaló.

Khatami explicó que no tuvo ningún problema de rodar con actores y técnicos que hablaban español.

“Simplemente elegí grandes actores, me aparté y les dejé actuar. Son actores fantásticos, tanto los de España, Juan Margallo, Tomás del Estal, Itziar Aizpuru y Manuel Morón que hicieron un gran trabajo, y mi reparto en Chile fueron fantásticos. No hice nada. No dirigí. Les observaba actuar y estaba asombrado”, sostuvo.