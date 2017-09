Carmen Alicia Lara demuestra que se liberó de estereotipos [+Foto]

Llena de felicidad y cerca de personas que la aman y apoyan, Carmen Alicia Lara cuenta a sus seguidores que se encuentra libre de estereotipos.

Bajo una fotografía donde muestra en su máximo esplendor su esencia, Lara revela a sus seguidores orgullosa de ella misma que desde que dejó de ver sus defectos físicos empezó a amarse.

Cuando deje de verme comencé a quererme…🌸Si es la verdad,ese fue el orden… Cuando deje de verme los defectos,la cicatrices,el cuerpo con tantos cambios,la piel llena de celulitis por el desorden hormonal,con una menopausia prematura llena de calorones y demás etc etc etc. Hoy quiero compartir con ustedes que me libereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee siiiii me libereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee de estereotipos de supuestos estándares de belleza, a mi no me vengan a jo… Con eso… Amores lo mejor de tocar fondo es que tomas impulso para salir a flote…Amate mujer,aceptate.. Yo te amo y te acepto como eres 💖mujer perfectamente imperfecta.