Carlos Vives: “Es importante que el éxito de un músico sirva para todos”

El colombiano Carlos Vives, que presenta este martes una beca con su nombre junto a la Fundación Cultural Latin Grammy, aseguró a Efe que los triunfos y la fama de un músico deben servir para abrir caminos y facilitar oportunidades para los artistas más jóvenes.

“Es importante que el éxito de uno sirva para todos”, señaló Vives en una entrevista telefónica en referencia a esta beca con la que pretende “poner un granito de arena” en la promoción del talento emergente.

“Lo de apoyar a la gente joven siempre fue lo natural (para mí), lo que se da naturalmente cuando uno trabaja en equipo (…). Siempre detrás de un músico hay otro músico que está aprendiendo de él”, agregó sobre esta iniciativa en la que se da la mano con la Fundación Cultural Latin Grammy, promovida por la Academia Latina de la Grabación.

Nicolle Horbath, colombiana de 21 años, es la ganadora de la Beca Carlos Vives, que con una cantidad máxima de 200.000 dólares durante cuatro años le permitirá estudiar la licenciatura de Composición en la prestigiosa universidad musical de Berklee (Boston, EE.UU.).

Originaria de Barranquilla, que según Vives es como “la Nueva Orleans de Colombia”, Nicolle destacó por su maestría a la hora de trenzar la música de su tierra con los enfoques contemporáneos.

“Yo formo parte de una época en la que empezamos a replantear nuestra tropicalidad, la expresión de nuestras cumbias, de nuestros vallenatos, de nuestra música, el Caribe, (…). Con todo eso conectamos (con la ganadora). Me gustó su independencia y su nueva forma de ver su música local, de cantar una cumbia, un chandé (…). Me pareció moderna para enfrentar la música tradicional”, describió.

“Y me encantó también que hayamos escogido a una mujer. Cualquiera de ellos (los candidatos) la merecía. Es que ya solo pues una beca me parece poquito”, declaró entre risas sobre los numerosos jóvenes que se presentaron al concurso.

Además, aconsejó a su apadrinada que aproveche la oportunidad para poner la música colombiana junto a los ritmos del mundo y para “romper esos abismos que se han generado con la industria”.

Vives, que acaba de presentar su nuevo sencillo Hoy tengo tiempo y que tiene prevista una gira este año por Europa y América, reflexionó sobre la función social y el trabajo comunitario del artista más allá de los escenarios.

“Yo no sé en cuántas cosas me he metido para ayudar a alguien que tiene una fundación o para conseguir para la operación de un ‘pelao’ en no sé dónde… Un día, de verdad, mi esposa me dijo: ‘¿Pero cuál es tu causa?’. Y por supuesto todo esto tiene que ver con el lugar de donde vengo”, expuso.