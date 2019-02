Carlos Baute: “Es vergonzoso que ciertos músicos apoyen a Maduro”

El cantautor venezolano Carlos Baute regresa con el álbum De amor y dolor, con el que inicia una gira de promoción que le llevará por toda España. Y sus expectativas con altas. En entrevista con ABC habla de la crisis en Venezuela. “Estamos felices con lo que está pasando. Expectantes, pero felices. Queremos una Venezuela libre y con democracia”, explica. Y no duda en expresar su apoyo a Juan Guaidó: “Es un político honesto y limpio. Eso es lo más importante ahora”.

Desde su residencia en España, el caraqueño lleva años denunciando las penurias de su país, primero bajo Hugo Chávez y, luego, con Nicolás Maduro. Impulsa campañas de ayuda a sus compatriotas, apoya activamente un cambio de régimen. Y cree que esta es una ocasión de oro: “Esta tiene que ser la definitiva. En 21 años, es la primera vez que tenemos el apoyo internacional. Los países se están volcando con la causa y hay que aprovecharlo”.

El pasado sábado, el cantante se sumó a la manifestación celebrada en Madrid en apoyo al presidente Guaidó y para exigir la convocatoria de elecciones democráticas: “Fue algo que no olvidaré en la vida. Ver la mirada esperanzadora de toda esa gente que quiere volver a su país y pensar en sus familiares, que lo están pasando mal… Fue muy impactante”. .

Durante la protesta, Baute instó a Pedro Sánchez a que tomara parte en la lucha de la oposición venezolana. Esta misma semana, el presidente del Gobierno español formalizó el reconocimiento de Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. “Respeto que hayan tardado más que otros países y estoy contento de que al final se haya dado cuenta”, dice, al tiempo que aclara que “sobre política española, no hablo”.

Baute forma parte del coro de venezolanos resonantes, junto con otras estrellas como Alejandro Sanz, Miguel Bosé o Pablo Alborán. Sin embargo, se lamenta de que figuras de la talla de Roger Waters o Silvio Rodríguez piensen lo contrario.

Me parece vergonzoso. En mi opinión, esos artistas que apoyan el régimen totalitario de Maduro no tienen ningún criterio”. Cree que “nosotros, los artistas, como personajes públicos no deberíamos hablar tanto de política, pero lo de Venezuela es diferente, pues hay muchas vidas en juego