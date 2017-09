Carli B, primera mujer de origen dominicano que lidera la Billboard Hot 100

La cantante estadounidense Carli B se convirtió esta semana en la primera solista de origen dominicano que consigue el primer puesto de la lista Hot 100, informó hoy la revista especializada Billboard.

Carli B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, ascendió un puesto esta semana hasta lo más alto de la principal lista de Billboard, que mide la popularidad musical en EE.UU, con su tema “Bodak Yellow (Money Moves)”.

De esta forma, Carli B se convirtió además en la primera rapera solista en encabezar la lista después de que en 1998 lo hiciera Lauryn Hill durante dos semanas con “Doo Wop (That Thing)”.

Al igual que Hill, Cardi B alcanzó la cima de esta lista que reúne lo más destacado de todos los géneros en EE.UU., con su canción de debut en solitario, al igual que hiciera Meghan Trainor en 2014 con “All About That Bass”.

En su perfil de Instagram, Cardi B no dudó en mostrarse “sorprendida” por haber conseguido el primer puesto de la lista Billboard y aseguró sentirse como si fuera su “graduación, cumpleaños y baile de promoción” todo en el mismo día.

La dominicana del Bronx neoyorquino estaba hoy en Miami para recoger hoy el disco de platino por este trabajo y lo hizo en una celebración sorpresa junto a su familia, amigos, equipo de trabajo y fans.

Carli B, abreviación que utiliza la artista de su apodo de la infancia, Bacardi, desbancó esta semana a la popular Taylor Swift, que se vio relegada a la tercera plaza con su tema “Look What You Made Me Do”.

Swift arrebató hace cuatro semanas a Luis Fonsi y su “Despacito” el récord histórico de mayor número de semanas consecutivas al frente de la lista Hot 100.

El puertorriqueño, que igualó a “One Sweet Day”, de Mariah Carey y Boyz II Men, como el tema más popular en Estados Unidos durante esas 16 semanas seguidas, sigue en los puestos nobles y se sitúa en la quinta plaza, un puesto más abajo que la pasada semana. E