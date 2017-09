¡Así sorprendieron a Nacho en Colombia! [+Video]

El cantante venezolano, Nacho, recientemente fue sorprendido por sus amigos y colegas con los discos que se ha ganado las canciones y colaboraciones que ha tenido desde que se convirtió en solista.

En la red social de Instagram, Nacho mostró su agradecimiento principalmente con la disquera que le brindó el apoyo y le dio la mano cuando decidió convertirse en solista, Universal Music.

También agradeció Feid, Sebastián Yatra, Kevin Roldan, Wisin, Bad Bunny, y a todos sus fanáticos por creer en él y apoyarlo siempre.

Quiero agradecerle a mi disquera @universalmusica por todo el apoyo que me ha brindado en esta etapa de mi carrera, de verdad no encuentro palabras para expresar tanta alegría y agradecimiento. Gracias también a mi equipo de criaturas y guerreros que forman parte del TEAM NACHO. Nos hemos convertido en una bonita familia de soñadores que reman hacia la misma dirección. Gracias a @feid por invitarme a acompañarlo en la canción #911 ; se ha convertido en todo un clásico. Gracias a mi parcero @kevinroldankr por sumarse a ese invento llamado “Teddy” que ha recibido elogios y críticas que nos fortalecen y motivan a seguir trabajando juntos. Gracias a mi hermanito sensación @sebastianyatra y al tigre @wisin por incluirme en el palazo “Alguien Robó”, estoy que ni entiendo esos números: Septuple Disco de Platino 😳. Gracias a la leyenda @yandel y al fenómeno más auténtico de la música urbana @badbunnypr por su invaluable aporte a la canción “Báilame”. Gracias a ustedes mi gente, ustedes que leen, que me apoyan y siguen con amor cada cosa que hago, los quiero con el alma, sin su apoyo nada de esto sería posible. Gracias a Dios, porque sin su bendición no hay logros, no hay suerte ni fortuna. Sin Dios nada. Gracias a @020602angel a @hernan_music y al @negro_rojas2155 por sus buenos deseos e intenciones y por ser cómplices de esta maravillosa sorpresa. Gracias, gracias, gracias. #gracias @umusica @umusicchile @umusiccolombia @universalspain @umusicmexico @universalmperu @umargentina @universalmusice