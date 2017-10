Ashton Kutcher exige mayor control de armas en Estados Unidos

El reconocido actor de Hollywood Ashton Kutcher se ha sumado a la lista de estrellas que han exigido leyes más estrictas de control de armas en los Estados Unidos, tras el tiroteo en el festival de Las Vegas que dejó 59 personas muertas y cientos de heridos.

Kutcher, de 39 años, utilizó su cuenta en Twitter y reveló que es propietario de armas desde los 12 años, pero, tras la masacre del pasado domingo repensó su posición sobre la portación.

“Oremos. Vamos a cambiar la ley “, dijo el actor en la red social al tiempo que envió sus condolencias y oraciones a todas las víctimas.

El domingo por la noche, Stephen Paddock abrió fuego contra los asistentes al evento desde su habitación de hotel del piso 32 del Mandalay Bay Resort & Casino y mató a 59 personas e hirió a más de 500. Paddock fue encontrado muerto en su habitación.

I’ve had a gun since I was 12 yrs old but enough is enough. I’m a hunter and a sportsman but No body needs these weapons.

— ashton kutcher (@aplusk) 3 de octubre de 2017