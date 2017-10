Artistas latinos piden unidad y control de armas tras tiroteo de Las Vegas

Artistas latinos han mostrado su solidaridad con las víctimas del tiroteo del pasado domingo en Las Vegas, en el que al menos murieron 59 personas, y apostaron por la unidad y un mayor control en la venta de armas en Estados Unidos.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin dijo a través de su perfil de Twitter sentirse “muy triste” por lo sucedido, por lo que quiso enviar un mensaje de “amor y luz a todos” en Las Vegas, donde tuvo este año un espectáculo permanente, “All In”.

So sad. Love and light to everyone in #LasVegas.

— Ricky Martin (@ricky_martin) 3 de octubre de 2017