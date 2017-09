Anna Vaccarella invita a “sacudirse la desesperanza” y participar en primarias [+Video]

La periodista venezolana Anna Vaccarella participó este domingo en las elecciones primarias que realiza la oposición nacional para definir a sus candidatos unitarios de cara a los comicios regionales que se celebrará en octubre.

Vaccarella se dirigió a su cuenta en Instagram e invitó a su millón de seguidores a “sacudirse la desesperanza” y participar en el proceso, que según constató es “rápido y sencillo”.

La periodista instó a los venezolanos a no abandonar el escenario electoral y agotar todas las posibilidades “en honor a los caídos y a quienes sufren“.

“¿Vamos a abandonar el plano donde somos mayoría?“, se preguntó al tiempo que hizo una analogía con su lucha contra el Linfoma No Hodgkin, el que padeció en 2015.

“Yo no te puedo dar ninguna garantía sólo te digo que en mi vida nunca me he rendido ante la adversidad. Si cuando me dieron el diagnóstico de un cáncer estadio 4 con órganos vitales comprometidos me hubiera quedado en el lamento capaz no estuviera hoy contándotelo. ¡Lo hice todo! Y cada día de mi vida lo hago todo porque sin luchar no me quedo!”