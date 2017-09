Ana de Armas: “‘Blade Runner 2049’ es una experiencia especial y mágica”

Hace 35 años se estrenó “Blade Runner”, todo un clásico de la ciencia ficción, y en apenas unos días llegará a las salas su continuación, “Blade Runner 2049“, una obra que, según dijo a Efe la actriz cubana Ana de Armas, “es una experiencia nueva, especial y mágica“.

“Es un guion que me lo sé, sé lo que pasa y rodé la película. Aún así, no me esperaba ver algo así”, concedió la intérprete al ser preguntada por sus sensaciones cuando vio completada la cinta finalmente.

“Hay muchas escenas donde yo no estoy y que eran completamente nuevas para mí, pero es mucho más que es eso. Esta película es una experiencia nueva, especial y mágica“, confesó la joven de 29 años.

En su opinión, el canadiense Denis Villeneuve, director del filme, “ha creado una mezcla de ciencia ficción, thriller futurista y cine de autor, espectacular visualmente, con una historia gigante e íntima al mismo tiempo”.

Su personaje en la película es Joi, la amante y confidente del agente K (Ryan Gosling), un papel que logró después de que Villeneuve llevara a cabo audiciones por todo el mundo.

La historia, que se desarrolla 30 años después de la primera entrega, cuenta cómo el agente K desentierra un secreto que podría sumir en el caos lo que queda de la sociedad. Ese descubrimiento lo lleva a la búsqueda del excazador de clones humanos (“replicantes”) Rick Deckard (Harrison Ford).

Joi, comentó De Armas, “representa el ideal de mujer del futuro”.

“Representa lo que la humanidad busca en ese momento. Alguien que puedes personalizar en todos los aspectos según tus gustos. Cubre una necesidad muy específica, pero no es la que tiene K. La suya es mucho más emocional”, valoró la actriz, cuidadosa escogiendo sus palabras para no desbaratar sorpresas.

Villeneuve no tiene ninguna duda de que se trata de un papel que convertirá a la cubana en una estrella internacional, pero De Armas prefiere no hacerse ilusiones.

“No me gusta anticipar ni crear expectativas. Nunca se sabe qué va a pasar. Ya veremos cómo reacciona la gente. Todo ha pasado tan rápido… No hace ni un año que terminamos de rodar y el mundo ya la va a ver. No me da tiempo a procesar todo esto“, declaró.

Lo cierto es que la trayectoria de la actriz en Hollywood está siendo imparable gracias a sus trabajos con Keanu Reeves (“Knock Knock”), Robert De Niro (“Hands of Stone”) o Jonah Hill (“War Dogs”).