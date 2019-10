Alejandro Fernández regresa a sus «raíces» con un disco de mariachi

El cantante mexicano Alejandro Fernández, dice que regresa a sus «raíces» con la canción «Caballero«, primer adelanto del que será un nuevo disco dedicado al mariachi, la «música que lo vio nacer» y a la que recurre ahora que ha madurado personal y musicalmente.

Tras 17 álbumes de estudio, el Potrillo apuesta por lo seguro, a lo que escuchaba en su casa desde niño, al género que inmortalizó a su padre, Vicente Fernández.

«Este nuevo álbum trata de regresar a mis raíces, a mi cultura, a la música que me vio nacer y con la que crecí. Es retomar el principio«, asegura Fernández en entrevista a EFE en Los Ángeles durante una visita de promoción de este disco que saldrá en 2020.

La idea de regresar a sus orígenes también hace parte del reflejo de su mayor grado de veteranía, apunta el cantante mientras sonríe y se toca un cabello más gris que negro.

«La gente debería de preocuparse si no ve a un Alejando más maduro. He aprendido muchísimo y todas las experiencias que he tenido las hemos plasmado (en el disco)«, explica el cantante de 48 años.