Aerosmith inunda de rock el festival de Río de Janeiro

La veterana banda estadounidense Aerosmith, con un repertorio de sus mayores clásicos en casi 50 años de carrera, inundó de rock pesado el Rock in Río, el mayor festival musical de América Latina y que en sus tres primeras noches de la nueva edición en Río de Janeiro había abusado del pop.

“Los chicos malos de Boston”, la mayor atracción en la cuarta de las siete jornadas del Rock in Río este año, extasiaron a los cerca de 100.000 espectadores que, en su mayoría vestidos de negro y usando camisetas de diferentes bandas icónicas de rock pesado, inundaron desde temprano la Ciudad del Rock.

Tres de sus fundadores, el cantante Steven Tyler, el guitarrista Joe Perry y el bajo Tom Hamilton, deleitaron a los cariocas con las canciones incluidas en la gira “Aero-Vederci Baby”, que realiza actualmente por Suramérica y viene siendo presentada como la última de la banda.

Aerosmith repitió en Río el mismo repertorio de sus conciertos en Quito y Belo Horizonte, comenzando con clásicos como “Let the music do the talk”, “Love in an elevator” y “Cryin”, pasando por “I don’t want to miss a thing” y “Crazy”, y concluyendo con “Dream On” y “Walk this way”.

Pese a que en el concierto de cerca de hora y media solo fueron interpretadas canciones compuestas antes del 2000, el público supo seguirlas todo el tiempo.

Otra banda incombustible que encendió los ánimos en esta ciudad brasileña fue la inglesa Def Leppard, que finalmente apareció en el Rock in Río tras haber desistido de participar en el festival de 1985 por estar grabando un disco.

En una noche con dos grupos clásicos, uno de los mayores espectáculos fue la presentación del veterano Alice Cooper como director de su circo de horrores, con sus trucos, su escenografía terrorífica y su maquillaje pesado.

La banda estadounidense Fall Out Boy, una de las más premiadas de la nueva generación del rock pesado, trajo a Río de Janeiro el concierto que viene ofreciendo como parte de su gira “American Beauty/ American Psycho“.

La banda de pop punk de Illinois inició su presentación con conocidas canciones como “Sugar”, “Irresistible” y “Phoenix”, con lo que consiguió una rápida identificación con el público y que los espectadores los corearan.