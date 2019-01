Activistas de la comunidad homosexual critican el mensaje de Don Omar

El activista de la comunidad homosexual Pedro Julio Serrano y la actriz Johanna Rosaly figuran entre las voces que reaccionaron con críticas al mensaje del exponente del género urbano, Don Omar, en el que declara no ser homofóbico.

William Omar Landrón, nombre de pila de Don Omar, colocó un vídeo en su página de Facebook en el que expresa no ser homofóbico, esto luego de que lo criticaran porque en las pasadas horas usó sus redes sociales para hablar de la carne de pato y mostrar imágenes de un pato con un oso. Horas después, otro exponente de ese género, Ozuna, quien usa para identificarse un oso, admitió que sale en un vídeo pornográfico mientras observa a dos homosexuales teniendo relaciones, aunque sus representantes han dicho que fue editado.

Don Omar dice que no es homofóbico porque tiene parientes que “en su libre albedrío” son de la comunidad LGBTT y los respeta.

Serrano dijo que lo que debe hacer Don Omar es pedir disculpas, aunque cerró filas con el cantante en el reclamo de que se esclarezca el asesinato de Kevin Fret, un exponente del género urbano que era gay, muerto a tiros el 10 de enero en la avenida Eduardo Conde en Santurce.

El vídeo de Don Omar tratando de demostrar que no es homofóbico es el claro ejemplo de lo que dice un homofóbico cuando no quiere admitirlo y cito: “tengo familiares gay a quienes amo AUNQUE decidieron ESCOGER el curso NO natural de las relaciones entre géneros”. Esa “explicación” es el claro ejemplo de decir “no soy homofóbico, PERO…” Cuando no se es homofóbico, uno no usa palabras que degradan la orientación sexual ni la humanidad de nadie. Es harto sabido que “pato” es un insulto a la comunidad LGBTT. En lo único que estamos de acuerdo es en pedir el esclarecimiento del asesinato de Kevin Fret. Lo dije desde el momento en que salió la noticia: que se investiguen todos los ángulos – incluyendo el de odio. Kevin fue abiertamente gay y eso siempre es un riesgo. El único paso lógico en este momento -si realmente no es homofóbico- es ser humilde, aceptar que se equivocó y pedir disculpas por ofender a la gente LGBTT. No es usar excusas, ni justificarse. Es combatir la violencia -como juró hace unos días- incluyendo la homofobia”, dijo Serrano.