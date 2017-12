“The Legend of Zelda”, premio al mejor videojuego del año del Fun & Serious

El videojuego “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” ha resultado el gran triunfador del Festival Fun & Serious Game de Bilbao (norte) al ser distinguido con dos premios Titanium del certamen al Mejor Videojuego del Año y al Mejor título de Aventura/Rol.

El jurado del Festival bilbaíno, considerado el mayor certamen dedicado a los videojuegos de Europa, también ha reconocido el trabajo titulado “Cupheap”, el juego de acción inspirado en la década de los 30, como el Mejor Diseño Artístico; a “Super Mario Odyssey”, como Mejor Diseño de Juego, y a “Horizon: Zero Dawn”, de Sony, con el galardón al Mejor Diseño Narrativo.

Además, “Hellblade: Senua’s Sacrifice” se ha llevado el Premio Titanium al Mejor Videojuego Independiente, mientras que “Rime”, el proyecto de la empresa Tequila Works, ha obtenido tanto el Premio al Mejor Desarrollo Nacional como a la Mejor Banda Sonora.

Por su parte, “Horizon: Zero Down”, doblado al español por la actriz Michelle Jenner, ha recibido su segunda estatuilla con el Premio a la Mejor Interpretación en Castellano, según ha informado la organización del Festival.

Por géneros, los juegos mejor valorados por el jurado del Festival han sido “Forza Motorsport 7”, en la categoría de Mejor Juego Deportivo; “Wolfenstein II, the New Colossus”, como mejor juego de acción, y “Mario + Rabbids: Kingdom Battle”, como Mejor Juego Familiar/Social.

“Greyfall: The Endless Dungeon”, del equipo Therion Games de la U-tad (Universidad de Tecnología y Arte Digital) madrileña, ha obtenido el trofeo al Mejor Proyecto Universitario.

Asímismo, “Antura and the Letters”, un juego pedagógico para aprender la grafía de la lengua árabe, ha convencido a los expertos del festival como Mejor Juego Serio.

Los premios se han entregado en el transcurso de la gala de clausura del certamen en la que, además, se han entregado los premios honoríficos de este año a tres iconos del sector: John Romero (Premio Bizkaia), creador de “Doom y Wolfenstein”; Jordan Mechner (Premio Honorífico), padre de “Príncipe de Persia”, y Jeff Kaplan (Premio Vanguardia) por su aportación, en “Blizzard”, al desarrollo de iconos como “World of Warcraft” y “Overwatch”.