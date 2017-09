Sonda espacial Cassini acabará su misión en pocos días

La sonda espacial internacional Cassini, que durante los últimos 13 años ha orbitado alrededor de Saturno, acabará su misión en solo 6 días, momento en el que esta “veterana” del espacio se desintegrará en la atmósfera del segundo planeta más grande del Sistema Solar.

“La nave, que entrará en la atmósfera de Saturno en un ángulo de 15 grados -no muy inclinada-, y a una velocidad de 35 kilómetros por segundo, desaparecerá a unos 1.500 kilómetros de distancia de la superficie del planeta“, avanzó en una rueda de prensa el científico de la Agencia Espacial Europea (ESA) y responsable del proyecto, Nicolás Altobelli.

Pero Cassini trabajará hasta el último aliento y todos sus instrumentos y su equipo de transmisión “estarán conectados hasta el final. Una hora y 14 minutos más tarde, la Tierra recibirá los últimos datos de la misión y la señal desaparecerá”.

El motivo de que Cassini termine desintegrada no es casual, explica Altobelli: “Nunca barajamos la posibilidad de salir del sistema porque la gravedad de Saturno es inmensa y la nave no tendría combustible suficiente para escapar de ella, pero, además, había que evitar que cayera sobre la luna helada Encélado para no contaminarla”.

Durante sus últimos siete días, la misión internacional Cassini-Hygens, un proyecto conjunto de la NASA, la ESA y la agencia espacial italiana ASI, realizará su último sobrevuelo sobre Titán, una de las 61 lunas de Saturno, para coger un último empuje gravitatorio y llegar al punto en el que finalizará su viaje.

El próximo 15 de septiembre, a las 02:00 de la madrugada hora del Pacífico, las perturbaciones de gas de la atmósfera de Saturno harán que Cassini pierda su orientación y se precipite al planeta gigante.

Pero durante este tiempo, Cassini ha hecho una ciencia “completamente nueva” en la que se ha medido “al detalle” el campo magnético de Saturno y el campo gravitacional del planeta, se ha definido la edad de los anillos a partir de su masa y composición y se ha establecido la composición de la atmósfera.

Sin embargo, para Altobelli, “lo más importante de estos años de descubrimientos han sido las imágenes inéditas que ha enviado Cassini de la Tierra y que nos han recordado lo pequeños que somos”.