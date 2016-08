Obama será jefe de redacción de una revista especializada en tecnología

¿El comienzo de una reconversión? Barack Obama será en noviembre, por un solo número, el jefe de redacción de la revista Wired, especializada en tecnologías de punta y digitales.

“Como Wired, nuestro 44° presidente es un optimista incansable. Para este número personalizado quiere enfocarse en el futuro”, dijo este martes la revista al anunciar a este singular invitado para la edición que se centra en las “fronteras” de la innovación.

Barack Obama (@POTUS) will serve as guest editor of WIRED’s November issue. https://t.co/bzw9WNgK54 #WIREDxPOTUS pic.twitter.com/OeGL84Uz8k

— WIRED (@WIRED) 30 de agosto de 2016