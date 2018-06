Microsoft rediseña su aplicación de difusión de noticias

El gigante tecnológico Microsoft rediseñó “completamente” su servicio de noticias, que contará con informaciones procedentes de más de 3.000 medios de todo el mundo y podrá ser consultado desde diversas plataformas, según conoció Efe este jueves.

La aplicación, que podrá ser consultada tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, que operen con los sistemas operativos iOS y Android, pasará a llamarse Microsoft News y permitirá a los usuarios recibir información a través de plataformas tan diversas como pueden ser Windows 10, Skype, Xbox y Outlook.com.

“La aplicación ha sido completamente rediseñada para convertirse en una experiencia moderna y atractiva para los usuarios”, informó la compañía en su página oficial.

La empresa ha destacado que la línea editorial estará bajo la dirección de un equipo que se encargará de seleccionar los contenidos, con la ayuda de los medios colaboradores y de un sistema de inteligencia artificial (IA).

“Cada día, nuestros socios nos envían más de 100.000 piezas únicas de contenido. Nuestra IA escanea el contenido a medida que llega, lo procesa para comprender dimensiones como la actualidad, la categoría, el tipo de tema, el contenido de opinión y la popularidad potencial, y luego lo presenta a nuestros editores”, agrega la nota.

Entre las diversas cabeceras que colaboran con Microsoft se encontrarán medios de comunicación, como The New York Times, FOX News, The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Die Welt, El País o BBC News.

La aplicación permitirá a los usuarios seleccionar los temas que más le importan, de manera que podrá recibir información de forma personalizada y sin coste adicional.

“Creemos que una prensa gratuita y bien financiada es una parte fundamental de nuestra sociedad y estamos orgullosos de asociarnos con las mejores empresas de noticias del mundo, ofreciendo un modelo de negocio que brinda a las personas acceso, sin costo, a noticias confiables”, concluye la empresa.