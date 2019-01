LOL: Una plataforma preparada por Facebook para atraer a los jóvenes

Los adolescentes están enganchados a Instagram. También se sienten atraídos por aplicaciones como TikTok o Youtube. Pero Facebook no está entre sus prioridades. La compañía de Mark Zuckerberg quiere que esto cambie. Para llamar su atención, prepara desde hace meses una plataforma de memes y vídeos cortos divertidos llamada LOL.

Un grupo de 100 estudiantes de secundaria de Estados Unidos ya ha probado la plataforma con el consentimiento de sus padres. “Estamos realizando una prueba a pequeña escala y el concepto se encuentra en las primeras etapas en este momento”, ha afirmado un portavoz de Facebook al mismo medio. En esta nueva sección, la compañía utiliza contenido extraído de las principales páginas de memes de la red social.

La nueva plataforma se divide en varias categorías. “Animales”, “bromas”, “salvaje”, “colegio” o “famosos” son algunas de ellas. Debajo de cada meme o vídeo hay tres botones con los que los jóvenes pueden reaccionar a los mismos: uno para indicar que les ha parecido “divertido”;otro, “bien”; y el último,”no divertido”. Además de valorar las publicaciones, los usuarios también pueden compartirlas.

Los jóvenes que están probando la plataforma cuentan con LOL en vez de la pestaña de vídeos Facebook Watch, la sección dentro de la red social dedicada exclusivamente a la producción audiovisual. No obstante, la compañía asegura que no pretende implementar LOL dentro de Facebook Watch. El equipo aún no tiene claro si la plataforma se convertirá en una característica separada en Facebook o en una aplicación diferente.