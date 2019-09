La pantalla de Amazon que ahora puede ayudar a personas invidentes

Echo Show, la pantalla de Amazon que funciona con inteligencia artificial, ahora tiene la capacidad de reconocer objetos comunes en la cocina para ayudar a las personas con discapacidad visual a ser más autónomas.

En Estados Unidos, Alexa, el asistente virtual de Amazon que controla la pantalla inteligente, responderá ahora a la pregunta: “Alexa, ¿qué tengo en la mano?”.

Esta nueva habilidad fue desarrollada con la ayuda de una organización para ciegos y discapacitados visuales de Santa Cruz, norte de California.

Me ayuda enormemente y me ahorra mucho tiempo, no necesito encontrar otro medio o la ayuda de alguien que me permita identificar algo”, dijo Stacie Grijalva, una ingeniera que perdió la vista siendo ya adulta y participó en el proyecto.