Jason Silva: “La tecnología podrá acabar con todos los males que conocemos”

El comunicador Jason Silva, de origen venezolano, con millones de seguidores en redes sociales, predijo en una entrevista a Efe que los humanos llevaremos “un chip insertado en diez años” y que la tecnología podrá acabar “con todos los males que conocemos”, si bien reconoció que “surgirán otros nuevos”.

Rostro habitual de National Geographic, nominado a un Emmy, Silva participó esta semana en el Oslo Freedom Forum, la cita anual de disidentes y activistas por los Derechos Humanos en Noruega, donde ensalzó el poder de la tecnología para que los humanos “se superen a sí mismos” aprovechando el potencial de la innovación y la creatividad.

Apasionado del futuro tecnológico, Silva vivió toda su infancia en Venezuela hasta que se trasladó a EEUU para estudiar Filosofía y Cine en la universidad en Miami, dos materias que ha acabado integrando en su presente profesional.

“Mi primer trabajo me lo dio (el político estadounidense) Al Gore en un canal por cable llamado Current TV en el que se hacía periodismo ciudadano, y contenido innovador y vanguardista antes incluso de la eclosión de Youtube”, explicó Silva, que más tarde conseguiría decenas de virales en la gran red social de vídeos.

Dice que lo que más le inspira y fascina es la tecnología exponencial y el transhumanismo, “la capacidad del ser humano de ir más allá de sí mismo y su condición”, un reto para el que es clave la innovación, dijo.

“Con la tecnología podemos hacer frente a todos los males que existen hoy en día, aunque surgirán nuevos y habrá que hacerles frente”, añadió.

El autodenominado “futurista” dijo no temer un futuro de maquinas contra humanos y ser un gran defensor de la inteligencia biológica y la artificial, que, consideró, “al final, son lo mismo”.

“Más que como robots, nos imagino como híbridos”, afirmó Silva, que está de acuerdo “con las teorías de que en diez años los humanos incorporaremos un chip”.

“No me da miedo. También debía dar vértigo subirse en un avión y ahora ya no nos da miedo. Es el progreso”, respondió sobre si no le da miedo ese horizonte.

Silva defiende que las tecnologías no son malas por naturaleza y que debe aprovecharse “su potencia para el bien”.

“Gracias al fuego pudimos calentarnos y cocinar. Claro que también puedes pensar que se puede usar para quemar la casa de tu vecino”, reflexiona.

Más allá, Silva afirma que “la primera tecnología fue el lenguaje, que nos ha permitido traspasar conocimientos” o disfrutar de la poesía. “Aunque la oratoria también hay quien la usa como herramienta de populismo y propaganda como hizo el expresidente Hugo Chávez, que arruinó a Venezuela“.

Sobre la situación en su país de origen, donde conserva todavía familiares, Silva subrayó la “necesidad de cambio” a través de “una primavera venezolana”.

En su participación en el Oslo Freedom Forum, el divulgador y presentador de televisión reflexionó sobre la importancia del progreso tecnológico y la creatividad e innovación para los derechos humanos.

“Considero que la imaginación, creatividad y libertad cognitiva también son derechos humanos que todos nos merecemos”, señaló.

Silva, que cree que su “pasión” y “energía” a la hora de transmitir sus ideas beben de la elocuencia que le inspiró su madre, profesora de Literatura, se dijo “enganchado” a los “momentos de inspiración” y a captarlos en sus vídeos para que existan más allá de él y se diseminen entre sus fieles seguidores.

“Quiero asombrar y abrir mentes. Si algo vale la pena decirlo o pensarlo, vale la pena grabarlo”, añadió.