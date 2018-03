Guía para comenzar con tu canal de YouTube

Tanto Facebook como YouTube no se hacen fácilmente. Tener creatividad y talento no basta. No hay una receta mágica que explique cómo tener éxito en YouTube pero sí hay pasos a seguir para ir creciendo y proyectando el contenido.

En Versión Final te obsequiamos una guía para que comiences a trabajar en tu proyecto.

¿Con qué comenzar?

No es necesario tener buenas cámaras y contar con excelentes programas para editar o recursos pagos. Puedes iniciar con sencillez. Si tienes audífonos y un micrófono de pc será suficiente.

Sin embargo, lo ideal sería usar un micrófono condensador con un purificador de voz para disminuir los golpes producidos por la consonante “P”. Así mismo, la edición del audio podría hacerse con fl studio y para la construcción de los videos sony vegas 11 te ayudará mucho.

Si en tu canal sales en cámara usa un audífono desde tu dispositivo móvil para grabar el audio si no cuentas con un micrófono pequeño.

¿Qué música se puede usar?

Todo depende. Si quieres monetizar el canal te dará mala vida el copyright. Los derechos de autor serán detectados por YouTube y de inmediato te harán la advertencia. Pueden cerrarte el canal si violas el reglamento de YouTube con respecto a los derechos de autor.

No te preocupes mucho por las imágenes y los videos. Preocúpate por el audio que uses como fondo musical.

¿Puedes engañar a YouTube? Sí, pero no siempre. Para engañar a YouTube tienes que ser sigiloso. Inserta audios para hacer alusión a lo que quieras pero subiendo sólo por unos segundos el sonido. Lo bajas rápido (la intensidad) y luego lo quitas para que YouTube no lo detecte.

No obstante, es recomendable usar audios sin copyright. Esta plataforma te ofrece galerías enteras de música gratuita muy interesante y pasable para insertar en los videos.

¿Marketing de YouTube o creatividad?

En YouTube establecer una estrategia de marketing es viable pero los factores para que alcances el éxito son otros. Se trata de ofrecer contenido interesante, siendo capaz de ofrecer material único y llamativo.

Crea una marca que le guste a la gente. Dale sentido con tu personalidad a los videos. Asimismo, crea una relación cercana con cada usuario siendo interactivo a la hora de hablar.

Olvídate de la linealidad. Habla como hablas comúnmente y entrégate en la narración mostrando tu lado más carismático. Así de simple.

¿Lo que difundes es bueno pero no tienes muchos suscriptores?

La cantidad de suscriptores y views en YouTube son un misterio. De repente puedes tener muchas visualizaciones en los videos como puede ser que no sea así.

Enfócate en crear productos que busquen la gente. No impongas nada, encuentra suplir las necesidades de los usuarios identificando qué les gusta ver porque en YouTube la gente es la que escoge el contenido que quiere consumir.

Otros factores de crecimiento en el canal puede determinarse con factores que te llevan a estar tan arriba o abajo en los resultados de búsqueda.

Factores como inbound/ outbound marketing (links), contenido, SEO, integración de redes sociales, tasa de retención y participación de tus fans, views, shares…

Integra las redes sociales del canal

En internet las redes sociales no son importantes son esenciales. Debes integrarlas para hacer que tu canal crezca. También puedes diseñar una página web donde cuelgues todo el contenido anexo que salga del canal.

Como YouTube no posiciona los productos del canal porque no entiende el lenguaje audiovisual, es importante que se escriba el guion en una website relacionada al canal o en la misma descripción del video.

Las redes te ayudarán a posicionar los videos del canal y a llegar a lugares en internet donde es difícil llegar. Plantéate una buena estrategia, revisa, corrige y evalúa resultados.

Diseña buenas miniaturas

¿Qué es lo primero que ven las personas cuando entran a YouTube? Los títulos y las miniaturas. No te enrolles la existencia con miniaturas exageradas. Trata de hacerlas lo más sencillas posibles pero atractivas a la vista.

Puedes buscar referentes para inspirarte y crear miniaturas de ensueños.

Juega con los títulos

En Internet hay que ser creativo. Que no te duela la cabeza al pensar en un título. En YouTube se rompe la regla de mayúsculas y minúsculas.

Puedes jugar con eso y crear títulos llamativos. Revisa el video en las métricas y si el título no te da resultado, prueba con otro.