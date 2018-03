Google vende Zagat a la firma de reseñas de restaurantes The Infatuation

El gigante tecnológico Google vendió la editora de guías de ocio y valoraciones por internet Zagat, que adquirió hace casi siete años por 151 millones de dólares, a la joven compañía de reseñas de restaurantes The Infatuation, informó este lunes The New York Times.

The Infatuation, creada en 2009, anunció este lunes en un comunicado la compra de Zagat, fundada en 1979, y, aunque no dio a conocer el importe de la operación, subrayó que busca generar la plataforma “más grande, influyente y útil” de descubrimientos de restaurantes.

“¿Con qué frecuencia queda disponible una marca icónica como Zagat?”, dijo al NYT el cofundador y máximo ejecutivo de The Infatuation, Chris Stang, quien añadió que se trataba de una “gran oportunidad” de negocio debido a su historia y su importancia para el público.

Desde que Google la adquirió en 2011, Zagat ha integrado sus recomendaciones de restaurantes en Google Maps, donde competía con las del conocido buscador, y en 2016 lanzó una aplicación que hace sugerencias según la ubicación de los usuarios y el momento del día.

La vicepresidenta de productos e ingeniería de Google, Jen Fitzpatrick, dijo en el comunicado que la veterana compañía, que comenzó como una encuesta de restaurantes entre amigos, les ha aportado “resultados útiles y relevantes para comer” y encontrará un “hogar fantástico” en la “innovadora” The Infatuation.

La firma compradora, fundada por dos antiguos ejecutivos de la industria musical y rentable por primera vez el año pasado, nació también con la idea de recomendar restaurantes entre amigos y ha evolucionado a base de combinar las nuevas tecnologías con otras más tradicionales.

Es conocida en Estados Unidos, donde reseña establecimientos en grandes ciudades, por popularizar la etiqueta #EEEEEATS en las redes sociales y también por su servicio de recomendación por mensaje Text Rex, en el que un equipo humano recomienda sitios para comer según las situaciones particulares de los usuarios.

Nina Zagat, cofundadora de la empresa que lleva su apellido, destacó de The Infatuation su enfoque innovador y su pasión por “ayudar a la gente a descubrir grandes restaurantes y crear una comunidad”.

La compradora señaló que pretende mantener las dos marcas separadas para que Zagat utilice su “infraestructura”, amplíe sus encuestas a usuarios y “desarrolle una plataforma orientada a la tecnología que cree una alternativa fuerte y más significativa a otras reseñas de restaurantes colectivas”.

“The Infatuation presentará Zagat a su audiencia millennial y altamente comprometida”, indica el comunicado de la firma, que planea “expandir internacionalmente” las ofertas de productos de su nueva adquisición “para que conecte con comunidades en el extranjero”.