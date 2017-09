Google lanza una colección digital dedicada a la cultura latina en EE.UU.

El arte, la cultura y la historia de los latinos son los protagonistas de una colección digital que presentó este jueves Google como parte de su plataforma y aplicación “Google Arts & Culture”.

Bajo el título “Latino Cultures in the U.S.”, esta colección digital cuenta con la colaboración de 50 instituciones como museos, bibliotecas y archivos en todo el país, informó Google a través de un comunicado.

“Latino Cultures in the U.S.” engloba 4.300 documentos relacionados con los hispanos y más de 90 exposiciones multimedia, que están disponibles en inglés y en español.

También incluye tours virtuales por emblemáticos lugares latinos en Estados Unidos como el barrio Pilsen de Chicago o Little Havana en Miami.

“Esta nueva colección digital preserva y comparte historias y exposiciones relacionadas con la historia, el arte y la cultura de los latinos en Estados Unidos, un contenido que ha sido tradicionalmente infrarrepresentado tanto en la red como fuera de ella”, aseguró la nota de Google.

Entre las exposiciones disponibles destacan la del Archivo de la Televisión Estadounidense sobre los latinos en la industria del entretenimiento y la muestra del Centro Latino Smithsonian sobre la latinidad.

También las colecciones LGBT del Centro de Investigación de Estudios Chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles y la que presenta la historia de las misiones en los Archivos Estatales de California.