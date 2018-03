Google está creando su propia tecnología Blockchain

Google está trabajando en una tecnología relacionada con Blockchain que busca respaldar servicios de la nube, y evitar la competencia de nuevas empresas emergentes.

Integrantes del grupo de infraestructura de Google, han estado experimentando en los últimos meses con los protocolos de Blockchain, según informó una persona cercana a la compañía. La unidad de Alphabet Inc. (la empresa multinacional cuya principal subsidiaria es Google) está desarrollando su propio libro mayor digital distribuido que terceros podrán usar para registrar y verificar transacciones, dijo una de las personas.

Aunque la fecha del lanzamiento del producto no está clara, la compañía planea ofrecer esto para diferenciar su servicio de la nube del de sus rivales. También proporcionará una versión white-label (línea blanca, es decir, un producto que crea una compañía y otras renombran) para que otras compañías pueden ejecutar en sus propios servidores, agregó la persona.

El gigante de Internet también ha estado adquiriendo e invirtiendo en startups con experiencia en ledger. Muchos de estos acuerdos no han sido anunciados, dijo la persona. Aún así, Alphabet fue un inversor corporativo líder en el área el año pasado, por delante de Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc., según la firma de investigación CB Insights.

Varias personas del grupo de infraestructura de Google, según informa la jefe de la nube Diane Greene, han estado trabajando con los protocolos de Blockchain, en los últimos meses. Otros expertos de Google dijeron recientemente que el negocio en la nube es un lugar natural para los servicios relacionados con Blockchain. Los voceros que pidieron no ser identificados porque dicen que la compañía aún no está lista para hacer un anuncio.