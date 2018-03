Email Marketing: Trucos para aumentar la fidelización

El email marketing es rentable. Genera tráfico de personas a los sitios web aportando beneficios y hay algunos trucos en la aplicación de esta estrategia. No se trata sólo de enviar contenido de valor. También hay que cuidar lo que se envía y ser constante

Si las personas quieren suscribirse y aceptan tu invitación estarás dando un gran paso. Poco a poco se irán uniendo a tu red de contactos en el email las personas interesadas por tus contenidos. La idea es lograr tener gente que sea fan de tus redes. Que les encante el contenido que compartes y por más que publiques, más te consuman.

Pero si sucede lo contrario. No estarás contribuyendo al desarrollo adecuado de la estrategia. Posiblemente por enviar contenido aburrido o lleno de temáticas inservibles, que no aportan en nada y sólo sirven para enganchar.

Es válido recordar siempre que los buscadores al posicionar contenido toman en cuenta la creatividad, la extensión de los textos, las palabras claves, los títulos y el valor agregado en conocimiento.

1 Aprende a segmentar

Es necesario segmentar porque a la hora de enviar material de cualquier tipo es necesario saber a quién enviarle contenido. No le enviarás un post sobre las 5 mejores bandas de pop en la última década a un segmento de metaleros. Sería una locura. Spam para los ojos de los usuarios.

Segmenta por gustos, edad, espacios geográficos e incluso el sexo si es posible.

2 Cuida las newsletters

Claro. Los usuarios entran a tu website desde ordenadores y diferentes dispositivos móviles. En esto hay que detenerse y averiguar de qué manera se ve lo que ofreces en tu sitio a través de diferentes dispositivos móviles.

Usa un diseño responsive para tu sitio web. Pero no busques una plantilla pre diseñada. La respuesta a esta recomendación es simple: No aportarás originalidad. Lo mejor es que contrates a un programador para que diseñe el sitio que verdaderamente merecen tus usuarios. La newsletters debe adaptarse, de lo contrario, la información que provees no aparecerá o el mensaje quizás no llegue.

La papelera será un buen sitio para enviar tus contenidos si no sigues este paso.

3 Haz Benchmarking pero no copies

La creatividad es un recurso inagotable dependiendo la forma en la que la cultives. El Benchmarking como proceso de recopilación de datos sobre otras marcas es bueno. No se puede negar. Sin embargo, copiar exactamente lo del adversario para obtener éxito no es lo ideal. Lo correcto es trabajar bajo una línea de originalidad y ver qué hacen otros y cómo puedes mejorarlo.

No es malo usar referentes para realizar tu trabajo. Lo malo es copiar o partir totalmente de las ideas de otros.

4 Escribe para retener públicos

En Internet no se escribe como para un periódico o para la televisión. La mayoría de las personas leen en sus dispositivos. Si te extiendes mucho, corres el riesgo de perder seguidores u obtener pocas visualizaciones.

Si copias y pegas material de otros, los buscadores te penalizan y te envían hacia abajo en cuanto al SEO. Si escribes a menudo con una redacción monótona, gris, balas frías, posiblemente también se vaya a lo más profundo de la nube tu contenido y no alcance resultados positivos.

¡Olvídate de escribir con el uso constate de conectores! Pon a prueba la creatividad que se acuesta en tu cerebro.

5 No seas monótono

Escribir lo mismo. Esta es una práctica común. Nos despertamos por la mañana y leemos el periódico. Todo es igual y no hay impacto en nuestra mente. Como no encontramos satisfacción en lo tradicional nos vamos a YouTube, Netflix y a HBO. El entretenimiento en la redacción no debe perderse.

Que el presidente de Venezuela (Maduro) diga “libros y libras” es mucho más creativo y con enganche que la redacción monótona.

6 Envía contenido oro

Este término surge ante la imperiosa necesidad de calificar qué contenido es bueno y cuál no lo es. Si es bueno le gustará a la gente. Lo comentarán y volverán a leerlo para conseguir algo nuevo.

Si es malo, casi nadie lo leerá y dará lastima en el posicionamiento. Si manejas información sobre temas interesantes y buscas informarte sobre estos ¿por qué no hacer lo posible por producir buenos contenidos? Es oro cuando interesa. Cuando no interesa son simples palabras escritas en la nada.

7 Acerca a las personas

A la hora de trabajar con las personas en las redes sociales hay unas cuentas barreras. Estas son: La distancia, la cero interacción, la instantaneidad en la respuesta y la malas interpretaciones, entre otras. En estas nos enfocaremos.

Cuando existe distancia lo mejor es acercarse ¿cómo? Haciendo RT en Twitter, saludando a través del imbox, comentando y dando me gusta en Instagram. Es una forma sencilla y practica de acercarte.

La gente valora los consejos y que alguien como la persona que sigue se tome el tiempo para preguntar cómo está y si puede ayudar en algo. Haz sentir a tus usuarios parte de lo que eres o representas. De esta manera, se incrementará la interactividad.

Pon atención a lo que te escriben y responde. Muchos agradecen el contenido que les envías.

Y en cuanto a las malas interpretaciones apóyate con los emojis. Lo escrito no siempre se entiende bien porque nos comunicamos para afectar a los demás y en la redacción a veces es complicado discernir entre un insulto, una ironía o algo bien dicho. Para no caer en eso, sé un gran esclarecedor y usa emoticones como recurso para darles cargas expresivas a los textos.