10 guionistas trabajan en Cyberpunk 2077

‘Cyberpunk 2077‘ es un proyecto muy ambicioso en el mundo de los videojuegos que no saldrá al mercado hasta dentro de algunos años. Su desarrolladora CD Projekt RED informó este viernes que 10 guionistas están trabajando en el argumento del producto interactivo de ciencia ficción.

Uno de los que forman parte de la producción, Stanislaw Święcicki, comentó en la revista oficial de Playstation el número de los que están involucrado en la parte narrativa del videojuego.

El equipo de CD Projekt RED ha confesado que quieren volcarse de lleno en los aspectos narrativos del que prometen será su juego más grande jamás creado.

“Somos actualmente entre ocho a diez personas. Diez en este momento. Es todo un equipo. Al principio, se decide cuál es la dirección que tomará la historia a gran escala; luego, nos diseñamos un esquema de la misma a vista de pájaro, para comprobar cómo va progresando”, comentó Święcicki. “Me gusta decir que la narrativa es clave, en lugar de la historia. Porque todo se reduce a que los equipos de narrativa trabajen de forma muy estrecha”, añadió.

También reveló que los villanos que se enfrentarán los jugadores no serán convencionales. No quieren crear personajes que sean “abominaciones que deciden sin ningún motivo”.

‘Cyberpunk 2077’ bebe mucho de franquicias como ‘Blade Runner‘ y ‘Ghost in the Shell‘. Si no hay inconvenientes en el desarrollo saldrá PC, PS4 y Xbox One.