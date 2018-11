Venezolano impidió que escaparan dos delincuentes en Bogotá

Un joven venezolano fue clave en la detención de dos hombres señalados de robar y acuchillar a un pasajero de un bus de Transmilenio en Bogotá, Colombia.

Luis Alejandro fue visto por las autoridades, en un principio, como el autor de los delitos. “Justamente me pregunta el oficial si yo estaba ahí, le digo: ‘no, no, yo fui el que los capturé“, relata el joven de solo 22 años, reseñó Noticias Caracol.

Aunque los sujetos estaban armados, aseguró: “No siento temor por eso porque, la verdad, no me gustan las cosas malas, me gusta ayudar a la gente”.

Luis Alejandro llegó a Colombia hace un año huyendo de la crisis económica de Venezuela. Expresó que también se fue del país por temor a que lo mataran o apresaran, como ocurrió con otros compañeros que participaron en las protestas de calle contra Nicolás Maduro.

Pidió a los colombianos que no discriminen a los migrantes venezolanos.

“No discriminen a los venezolanos, antes conozcan a la persona”, dijo.