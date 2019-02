Un funcionario de la PNB murió durante enfrentamiento en El Valle

View this post on Instagram

Hoy viernes #8Feb En horas de la mañana perdió la vida a manos del hampa el supervisor de la (PNB) Policía Nacional Carlos Javier Moya González, destacado en el centro de coordinación El Valle. El hecho ocurrió en la avenida Intercomunal, cercanos al Círculo Militar, La Rinconada, donde delincuentes estaban robando en una camioneta de transporte público, y al percatarse que adentro de la unidad viajaba el funcionario, que al tratar de utilizar su arma de reglamento en contra de los delincuentes, le dispararon a quema ropa, perdiendo la vida en el sitio, también resultando herido el chófer. Mientras la dictadura del USURPADOR de Miraflores, utiliza a funcionarios de orden público en perseguir, encarcelar y torturar a venezolanos solo por pensar distinto, la delincuencia actúa a sus anchas haciendo de las suyas, a la mirada indiferente de la dictadura. #NoMasDictadura #FueraLaDictadura #ElCambioViene #CambioYA #FueraLaCorrupcion #FueraMaduro