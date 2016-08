Tres muertos por mordedura de ofidios

De acuerdo con estadísticas que maneja el primer teniente Luis Contreras, de Bomberos Marinos del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), tres personas han fallecido en el estado Zulia por mordedura de serpientes, este año.

Las mordeduras letales se produjeron en el Sur del Lago y las víctimas eran dos adultos y un menor, añadió.

Estas cifras las ofreció el primer teniente Contreras, a propósito de un taller para manipulación y reconocimiento de serpientes, que el funcionario dictó en el sector Grano de Oro, en la sede de la Policlínica Veterinaria de la Universidad del Zulia (LUZ), junto a la empresa Mapache Ecoaventura, que se dedica a preservar el medio ambiente.

La referida empresa se trasladó a LUZ para impartir el taller, como labor social para difundir conocimiento acerca de estos reptiles. Asistieron niños y adultos interesados en aprender acerca del o dio e identificar su letalidad según su anatomía.

El evento consistió en presentar un conjunto de serpientes constrictoras que en su mayoría son pitones, las cuales vienen de la fauna exótica extranjera, para que el público interactuara con estos animales y conociera cómo actúan. Los expertos altamente calificados se mostraron animados y dispuestos a enseñarles a los presentes el uso adecuado y lo que se debe hacerse al momento de encontrarse con algún tipo de serpiente que, bien sea venenosa o no, causa pánico en los ciudadanos.

El director general de Mapache Ecoaventura, José Sandoval, reiteró la importancia de estas especies y el uso que debe dárseles. “No hay que tratar de atrapar al animal, porque pueden asustarlo y ocasionar su ataque, además debe asegurarse el perímetro y tranquilizar a las personas a los alrededores para buscar las herramientas idóneas y abordar al animal; luego llamar a los expertos quienes se encargarán de la situación” indicó el experto.

Durante la presentación y manipulación de serpientes, los niños pudieron hacer lazos con el animal. Según los expertos, las boas son dóciles y manipulables. Traviesos, los infantes se divertían y no parecía asustarles la idea de tener al reptil rodeando sus cuellos.

“La recomendación es no comprar ningún tipo de animal silvestre, por cuanto serías parte de un ecocidio. Cuando a tus manos llega un monito, debes saber que mataron a su madre y que antes de llegar a ti murieron 10 de ellos primero, entonces formas parte de un problema grave en el medio ambiente y en nuestra fauna” indicó Sandoval.

El suero de vida

Las culebras, por ser parte de una extrema fauna que nos rodea, responden a las agresiones o al contacto de humanos que invaden su espacio. El teniente Luis Contreras, bombero marino, tiene más de una década trabajando en la creación y distribución del suero antiofídico, que evita el envenamiento de personas atacadas por serpientes.

El bombero expresó la importancia de que este suero sea suministrado a la persona mordida por la serpiente a tiempo, pues de esto depende su vida. “Un kit de antiofídico equivale a cinco ampollas que neutralizan 100 miligramos de veneno, dependiendo de la gravedad y la premura con que se trate el caso. Si la persona está grave, su organismo puede llegar a necesitar tres o cinco kits de 25 ampollas que se inyectan gota a gota por la vía endovenosa”.

Según Contreras, no existe una distribución temprana del suero que se registra actualmente en Venezuela. “La Universidad Central de Venezuela (UCV) dice que hay escasez de suero, pero ellos tienen las cavas llenas de suero antiofídico y el Ministerio de Salud no se las ha comprado. No es escasez, es falta de distribución”.