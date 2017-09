Terror en Fiscalía por purga de funcionarios

La comunicación llegó el lunes directo desde la capital del país. El mensaje fue claro y devastador, por el piso del Ministerio Público (MP) en el estado Zulia rodaron los cargos de 22 fiscales, cuatro de ellos con competencia nacional.

El escenario ayer en el MP era turbio. Un encuentro irracional de emociones, entre amargura y tristeza. Las lágrimas no se hicieron esperar.

Algunos de los funcionarios despedidos tenían más de 20 años al servicio. “Hicieron una masacre con nosotros”, comentó demolida una fuente tribunalicia que se vio afectada por la arbitraria decisión.

La amenaza que el Gobierno nacional venía asomando desde los primeros días de julio, cuando el primer dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, sugirió una especie de purga del órgano judicial, finalmente se cumplió. “Revisar uno a uno a los trabajadores del MP”, fue una de las consignas de su campaña, previa a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Un mes y medio después, y a 52 días de la instalación de la ANC, se cumplió su moción al pie de la letra. El lunes en la mañana, el Fiscal Superior del estado, Fernando Silva, solicitó “uno a uno” al grupo de funcionarios, que citaba una extensa lista, que acudieran a su oficina para darles a discreción la noticia, cuya orden llegó bajo la tutela del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

El temor y la incertidumbre retumbaban en las paredes ayer, fue repentino, pero la orden se acató de inmediato. En la promesa está contemplada la destitución de otros 20 fiscales, para un total de 42, a quienes no se les habría anunciado de su despido porque tienen reposos médicos. El futuro del MP es un misterio, algunos fiscales auxiliares de inmediato asumieron los puestos de sus superiores, pero en el caso de la Fiscalía Novena, el despido masivo se llevó por delante a todos sus funcionarios.

La razón oficial para prescindir de los empleados es que no hicieron el concurso para optar por el cargo, o en su defecto, que no reúnen las credenciales para ejercerlo. Sin embargo, otro de los afectados refirió que la razón extraoficial es que los despidieron por no ser “marionetas del Gobierno y desacreditar la válidez legal de la ANC”.

El vocero agregó que obtuvo el cargo, a través de un concurso que ganó durante el gobierno de Rafael Caldera, y que por 19 años ha realizado un trabajo de excelencia y trasparencia, que se prueban en sus evaluaciones, por lo que desacreditó la razón de su relevo.

Otro vocero, también objeto de destitución, lazó un tercer argumento enlazado al anterior: “Me tildaron de traidora, porque apoyé a la que fue mi jefa para ese entonces, la doctora Luisa Ortega Díaz. Salgo con dignidad, por criterios políticos errados y arbitrarios y no por corrupta ni vende patria”, puntualizó.

A Ortega la destituyeron de su cargo durante la primera sección de la ANC, el pasado 5 de agosto. Después de que los dirigentes oficialistas se posicionaran, no solo quitaron de su camino a la exfiscal, también pusieron sobre la palestra de su lista de enemigos a todo aquel que la apoyara o desacreditara la legitimidad del nuevo órgano rector. Muchos de los que están en la lista negra de relevados integraron la protesta pública que se realizó frente al MP, en el parque Carabobo, Caracas, el pasado 19 de junio, para respaldar la revelación de la doctora contra el Gobierno.