“Soy de los buenos pueden confiar en mí”: Hachem Salim

“Soy de los buenos pueden confiar en mí, lo único malo mío es que soy mujeriego más nada”, esa era la carta de presentación en la red social de Facebook de Hachem Salim, de 19 años, abatido junto a su padre Metd Salim, la mañana de este martes cuando se enfrentaron, cada uno con un revólver calibre 38, con funcionarios del Cicpc Zulia.

“Lo tenía como amigo desde el 2017 más o menos, siempre chanceaba, me enviaba mensajes invitándome a salir pero yo no le prestaba atención. Además me decía que vivía en Ciudad Ojeda y yo para allá no iba a ir. Le seguía la corriente cada vez que me escribía, ya después me enviaba era imágenes y la mayoría incitandome al sexo”, detalló una joven de 18 años que era amiga por la red social Facebook de Hachem Salim, de 19 años.

La muchacha, oriunda de Maracaibo, dice que solo obtuvo contacto por Facebook con él luego que éste le enviara una solicitud de amistad. A pesar de no tener amigos en común ella aceptó. Piensa que lo que le pasó a María Gracia Reyes Sanjuan le pudo haber pasado a ella.

“De verdad que nunca lo elimine, pero si veía que entre sus contactos habían puras niñas del liceo, tal vez era así con todas. Solo una vez me contó que vivía con su papá en Ciudad Ojeda y que tenían muchos locales de comida que cuando quisiera podía ir a visitarlo. Le dije para ir con un grupo de mis amigas y dijo que si. Pero eso quedó hasta ahí”, destacó la joven.

Los cuerpos de padre e hijo, hasta altas horas de la noche, aún permanecían en la morgue a espera de que algún familiar los llore. Se supo que tres de sus hijas, menores que Hachem, viven en la Costa Oriental del Lago (COL), quienes posiblemente sean las que lleguen y reclamen los cadáveres junto algún representante. También trascendió que algunos paisanos se enteraron de lo sucedido e hicieron caso omiso, no quisieron brindar apoyo a tales monstruos que destrozaron la vida de una joven que apenas iba empezando a vivir.