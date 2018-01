Se agota el tiempo para el Zulia

Continúa la incertidumbre en el equipo de ciclismo de la Gobernación/Lotería del Zulia. Hasta ayer no habían aprobado los recursos necesarios para que los ciclistas participen en la 53ª edición de la Vuelta al Táchira.

Giorgio Landaeta conversó con Versión Final y pidió atención del ente regional. “No es justo que no nos den el apoyo que merecemos los atletas en representación del estado, para competir en la Vuelta”.

El profesional con 20 años de experiencia en el ciclismo aseguró que son cinco atletas quienes tienen 10 días entrenando en San Cristóbal y que aún falta la llegada del cocinero, mecánico, asistente, masajista, al igual que el material de repuesto, que se encuentra en Maracaibo.

“Con un 50 % del presupuesto que sea aprobado (45 millones de bolívares), se arrancaría la Vuelta. Con ese dinero nos entregarían los uniformes y así nuestra logística llegaría a Táchira”, sentenció.

Correría con otro equipo Landaeta, sin embargo, expresó que existe la posibilidad de que vista los colores de otro equipo. “No es el deber ser, porque yo vengo de ser el mejor atleta clasificado de la Vuelta Venezuela, figurando en algunas etapas y no puedo —a última hora— blindar los colores de otro uniforme cuando tengo un equipo a quien representar y merezco su apoyo”.

Landaeta continuó explicando que no es igual correr para otro equipo, “porque ya hemos trabajado bajo unos lineamientos con unos objetivos planteados, para hacer una figuración en la clasificación general y por etapa”.

“Creo que hay que considerar el sacrificio que están haciendo los atletas, porque este no es un trabajo de 48 horas, esto ya viene con tiempo. Que a última hora estén poniendo trancas y frenos es injusto; no debe ser, porque somos como trabajadores del estado”, expresó el ciclista que tiene un año compitiendo para el Zulia.

“Es importante que agilicen cuanto antes y digan si los recursos nos lo van a dar o en su defecto si la cuestión es que no se sienten en capacidad para darlos porque no tienen fe en el deporte y en el talento del estado, porque es una cuestión política, nosotros los atletas tomaríamos esto en cuenta y consideraríamos otras opciones de equipos, porque no podemos estar en un equipo que no seamos valorados y que no tomen en cuenta el sacrificio que se hace”, sentenció.

La ayuda estaría en camino El director del Instituto Regional del Deporte del estado Zulia (Irdez), Rerwin Cepeda, informó a este rotativo que los recursos deben ser entregados hoy. “Dudo una negativa por parte del gobernador Omar Prieto, solo estamos esperando la respuesta”. Hoy, sin embargo, podría ser tarde, pues la logística debió arrancar ayer para llegar a tiempo y hacer los arreglos respectivos para que el equipo de la Gobernación/Lotería del Zulia participe en la Vuelta.

Colgando de un hilo

El congresillo de la Vuelta al Táchira, donde se inscriben los equipos y ciclistas a participar en la nueva edición, se realiza esta noche. La Asociación Zuliana de Ciclimo debe recibir los recursos, a más tardar, en horas del mediodía para realizar los trámites necesarios y concretar la participación del equipo en el campeonato.