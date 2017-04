Retén El Marite: Una promesa inconclusa

La angustia, el llanto y la zozobra mantiene expectantes a los familiares de los más de 2.000 reos que vivían hacinados en el retén El Marite, desalojado hace un año.

Las constantes denuncias realizadas contra los privados de libertad por orquestar desde el Centro de Arrestos Preventivos El Marite sicariatos, robos y extorsiones ocasionaron una reyerta entre reos y funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) el pasado 27 de marzo de 2016, lo que motivó a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, ordenar su cierre temporal bajo la promesa de un retorno en tres meses.

“Todos los meses nos dicen que en días los llevarán, pero no hacen nada. Mañana hay visita en Coro (Comunidad Penitenciaria de Coro) y no puedo ir a ver a mi hijo porque el dinero no me alcanza para nada”, relató la madre de un reo.