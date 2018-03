Quema de basura deja a 24 familias sin luz en Pomona

La quema de basura, efectuada la madrugada del 25 de febrero en la calle 101 del sector Pomona, dejó sin electricidad a 24 familias del edificio Agua Clara, en el Conjunto Residencial Agua Linda.

Según manifiestan los afectados, la combustión averió el cableado eléctrico subterráneo. El olor a humo despertó a José Atencio, a las 3:00 de la madrugada de ese día. Su sorpresa incrementó cuando, al asomarse por su ventana, observó que en otros puntos de la parroquia Cristo de Aranza se incineraba grandes cantidades de desechos sólidos, justo a esa hora.

Las luces de los apartamentos perjudicados se apagaron a las 7:00 de la mañana.

Minutos después, los vecinos llamaron a las oficinas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para solicitar la reposición de energía, pero no recibieron respuesta. La comunidad se dirigió a la sede de la compañía en Amparo, el lunes siguiente.

La solución a su problemática debía esperar. “Nos dijeron que teníamos que organizarnos para recoger la basura porque si no lo hacíamos ellos no podrían ver qué tan dañados estaban los cables”, comentó un ama de casa, que pre rió no identificarse.

Los ciudadanos tampoco cuentan con agua potable en sus hogares, ya que sin electricidad no es posible encender las bombas surtidoras del líquido. “El agua ha llegado en dos oportunidades desde que quedamos sin luz y no la hemos podido recoger por la falta de energía”, indicó otro vecino, José Paz.

Vecinos denunciaron que el aseo urbano no se observa por los alrededores del lugar desde hace cuatro meses.