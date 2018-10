Por falsa cadena de WhatsApp linchan a venezolano en Colombia

La semana pasada, pobladores de la Ciudad de Bolívar, en Colombia estaban consternados por el rapto de un menor de la localidad a manos de tres hombres, entre ellos presuntamente un ciudadano venezolano. La información del secuestro se difundió rápidamente a través de WhatsApp pero todo se trató de una mentira.

No fue hasta el viernes cuando el sujeto y sus dos acompañantes fueron golpeados sin piedad por una turba enardecida que creyó un mensaje sobre raptos de menores en el barrio, reseñan medios colombianos.

En medio del alboroto de la multitud exaltada, funcionarios de la Policía local tuvieron que intervenir. Ellos también resultaron heridos y los vehículos oficiales sufrieron daños. Las autoridades confirmaron que el rumor de WhatsApp era falso y que en la localidad no había reportes de robo de menores.

Aunque los uniformados rescataron a los agredidos, el joven venezolano llegó sin signos vitales al hospital de Meissen, al sur de Bogotá, donde los demás fueron atendidos.

Un vocero de la Policía calificó como “hechos de intolerancia” la reacción de los vecinos. “Por culpa de una mala noticia no identificada, no reconocida, no real, se comete una agresión por parte de una comunidad a tres ciudadanos”, dijo.

Un hombre murió linchado por habitantes de Ciudad Bolívar. Al parecer el hecho se presentó por un intento de rapto de un menor. Seis personas más resultaron heridas #CityNoticias pic.twitter.com/PsQR2caDLi — Canal Citytv (@Citytv) 27 de octubre de 2018