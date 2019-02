Pichardo pidió justicia para el jóven que murió en cárcel de Uribana

View this post on Instagram

Ayer en la visita a Barquisimeto pudimos reunirnos con la familia de Virgilio Jimenez Urbina específicamente en el complejo habitacional Barrio Número 5 para constatar de primera mano su muerte. – Virgilio con tan solo 20 años se encontraba preso en la Carcel de Uribana y murió a causa de paludismo. – Nunca recibió tratamiento. Es increíble que el usurpador con todos sus secuaces sigan matando gente. Por eso nos urge la ayuda humanitaria para poder sanar a todos nuestros presos políticos y a todos aquellos que la necesiten. – Para la familia de Virgilio solo pedimos justicia que paguen todos los que tengan que pagar. Por esas y más casos como este de injusticia seguiremos desde la Asamblea Nacional avanzando en la construcción de la Mejor Venezuela.