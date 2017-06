Padre de Fabián Urbina: puso su grano de arena por Venezuela y consiguió la muerte

Iván Urbina, padre del joven fallecido Fabián Urbina, aseguró que su hijo salía a las calles en busca de un futuro mejor para él y su familia.

“Él era un joven con ganas de tener un país mejor. Le truncaron sus sueños de una manera vil y cobarde los asesinos del régimen (…) Me decía, papá, no es posible que esté estudiando y aquí no hay futuro, también decía luchaba por sus hijos porque no iba a tener cara para verlos a los ojos y decirles que no había luchado por este país”, dijo Urbina en un contacto exclusivo por Circuito Onda.

De igual forma, expresó que Fabián luchaba por su madre, quien sufre de cáncer. “Él le decía a su mamá: yo estoy luchando por ti porque tu no consigues las medicinas, mi lucha es por ti, por mi futuro, por mis hijos, por mi país”.

“Él dio su grano de arena para una Venezuela mejor. Fabián fue un muchacho que nació en una revolución que no sirve para nada y esa misma revolución se lo llevó”, indicó Urbina.

Iván aseveró que su hijo participaba en las marchas porque tenía un “millón de sueños e ilusiones como todos los jóvenes de 17 años” y él quería luchas por ellos. Fabián estudiaba Publicidad y Mercadeo.

“Yo le dije que no fuera porque la represión es brutal pero él me dijo que quería participar en la marcha y en ella consiguió la muerte (…) Lo último que pude decirle fue: hijo, cuídate”, indicó.

Urbina denunció que las pertenencias de su hijo aún no les han sido entregadas.