Muerte de un bebé desata confusión

El pasado lunes, a las 4:00 p.m., nació, en el Hospital Materno de Cuatricentenario un niño, quien se presume sea hijo de una joven de 18 años. Otra madre parió a otro chiquillo, en ese recinto, 10 minutos después. Hay una confusión, según parientes de la joven mamá: una enfermera colocó a ambos los brazaletes con la identidad de la otra parturienta

La denuncia la hicieron los primos de la muchacha, Adrián Chacón y Alis Mendoza.

Frente a la emergencia ginecoobstétrica del Materno, refirieron que la joven de 18 años había manifestado haber escuchado llorar al bebé cuando lo dio a luz. Además, había asegurado que se le movían los pies, declararon los parientes.

Detallaron que al nené lo colocaron en una incubadora. Luego, le dijeron a la joven madre que el niño había muerto.

“Mi prima se controló el embarazo, creo que el niño debió nacer sano”, dijo Mendoza.

Escucharon decir que la directora de la institución manifestaría no tener nada que ver.

No obstante, acusan que a la enfermera no pueden ubicarla para que diga qué pasó, por qué colocó los brazaletes a los dos niños con el nombre de una misma madre, cuando fueron paridos por distintas progenitoras. Dicen que no tienen el teléfono de la enfermera, no saben dónde vive y en el hospital supuestamente nadie sabe cómo localizarla.

El libro de registro de las actividades del lunes, en el Materno no aparece, denuncian.

El niño que está vivo seguirá en el recinto, hasta que el Ministerio Público, una vez reciba la denuncia, ordene una prueba de ADN, que dilucidará la identidad de los infantes, según fuentes internas del Hospital.