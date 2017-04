MP asegura que sí trabaja en caso Xavier

El caso de Xavier Palmar, de 42 años, lleva cuatro días abriendo las últimas páginas de los diarios marabinos, por la atrocidad del caso. Los parientes de la víctima siguen excavando en casa de los hermanos Carrillo, en Los Olivos, con la esperanza de hallar el cráneo y otros huesos. Y con rabia califican al fiscal cuarto del Ministerio Público (MP), Israel Vargas, quien lleva el caso, de “inepto”.

Por estas acusaciones contra Vargas, el fiscal superior del Zulia, Richard Linares, habló con este rotativo y de manera contundente afirmó que “sí se está trabajando el caso”.

Explicó que el crimen del ingeniero “nunca se ha cerrado. Este caso no lo hemos concluido, pues no está archivado”. Manifiesta que es un “error pretender creer que el fiscal es el responsable por todo lo que pueda suceder en un proceso penal. El fiscal no es policía, ordena actuaciones a nuestros órganos auxiliares, los funcionarios”.

Linares aseguró que en la vivienda, los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hicieron una pesquisa, pero no hallaron un cadáver.

“Que el detenido confesó, ese tema conforme a la Constitución tiene una situación jurídica y habría que analizarlo desde el punto de vista jurídico. Lo cierto es que posteriormente los familiares hallaron un cadáver y sobre esa base estamos trabajando. Ordenamos se iniciara la excavación por una información que se manejó, en todo caso hay que preguntarle a los efectivos qué pasó allí”, señaló el Fiscal.

“Entendemos a los familiares, pues el dolor de haber perdido a un ser querido y haber estado casi un año atrás buscando no es nada sencillo. Lo que sí es que el Ministerio Público está trabajando y va a dar respuesta”, dijo.

Estudio antropológico

Los jefes de la División de Homicidio del Cicpc indicaron que cuando tengan toda la osamenta completa o gran parte de ella, notificarán al fiscal para que autorice realizarle un estudio antropológico. “Con ello vamos a determinar, primero, si es una persona y no un animal. Luego estos restos los enviaríamos a Caracas a practicarles la prueba de ADN, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), para verificar que sea Xavier”.

El experto detalló que si el fiscal no da la orden, “no podemos aplicar la técnica de luminol en la casa para determinar si se cometió un asesinato”.

“Cuando tengamos los resultados de todas estas pruebas, las debemos entregar al Fiscal a cargo del caso y luego este procederá a solicitar la orden de aprehensión contra los presuntos implicados. Luego de todo este proceso, si se determina que los homicidas efectivamente están fuera del país, les solicitarán el código rojo en la Interpol”, expresó el detective.

“Somos una familia humilde, pero muy correcta”, sentencia Eudomenia Palmar, tía del ingeniero petrolero. Cansados, pero a su vez con más fuerzas que nunca, aseguran que seguirán adelante con la excavación y las averiguaciones hasta que tengan respuesta. Los Palmar culminaron su búsqueda este lunes a las 2:00 de la mañana, descansaron por unas horas y prosiguieron a las 10:00 a.m. “Nos falta excavar la mitad del patio. No hemos hablado más con el fiscal, ¿para qué? si está del lado de Richard Portillo, abogado de los morochos asesinos y prófugos”, sentenció la madre de Xavier.

El lunes a las 5:00 p.m., la retroexcavadora siguió abriendo huecos en la casa, pero solo hallaron dos guantes quirúrgicos. Hasta el cierre no habían encontrado el cráneo ni otros huesos.