“Mis papás apoyaron en todo momento a Karin”

“Mis papás la apoyaron en todo momento, ella se perdió en la prostitución y la drogadicción y aún así nunca la abandonaron”, recuerda Yadira Valera Jinete, de 33 años, hija de crianza de Miguel Orozco, de 66 años, asesinado el pasado 22 de septiembre dentro de su casa en la urbanización El Soler, en el municipio San Francisco.

Yadira, asegura que su hermana de crianza Karin Orozco, trató de hacer una coartada para dejar en mal a su padre después de muerto.

“Mis papás nos adoptaron, a ella la criaron desde pequeña como a mí. Ella ha dicho tantas locuras, ha sido tan mentirosa que sostiene que tiene solo dos hijas cuando realmente son tres las que tuvo”, destacó Yadira.

“Mi padre nunca abusó de mí, de ninguno de nosotros, porque no dijo que su primera hija la regaló y mamá la recuperó y la está criando. Las otras dos niñas están con su padre”, detalló Valera por medio de un contacto telefónico con este rotativo.

Malos hábitos

Según John Maikel Orozco, también hermano de crianza de Karin, a ella la apoyaron en todo sus padres.

“Se le dieron muchas oportunidades, en los negocios de la familia lo que hacía era robarnos. Los hermanos nos fuimos apartando de ella porque siempre había algo malo en su entorno. Pero mis papás nunca la dejaron sola siempre la apoyaron”, relató John.

Agregó que la noche del crimen de su padre los homicidas pudieron ingresar porque Karin les abrió la puerta.

“Un vecino comentó que mi papá le prepararía cena a ella esa noche porque no había comido en todo el día. En un descuido ella dejó pasar a los hombres que lo mataron”, recordó John, quien contó que se enteró del hecho a la medianoche y de inmediato tomó el primer vuelo desde Panamá a Venezuela para hacer los actos fúnebres.

“Al ver a Karin lo primero que me dijo fue yo no lo hice. Pero el Cicpc la tenía como principal sospechosa. Luego de su detención un allegado a la familia la visitó y le preguntó por qué hizo eso, por qué había puesto a su padre como un monstruo y respondió: ‘me obligaron’”, añadió John.

Además de eso habría asegurado que también hubiese querido acabar con la vida de su madre.

John dijo que entre lo que se llevaron los maleantes había electrodomésticos y no dudan que también se llevaran una suma de dólares, pues ya Orozco tenía comprado su pasaje para viajar en noviembre a Estados Unidos.

“Mi papá fue tan querido que su sobrina lo eligió a él para que la entregara en el altar, pues su padre no podía viajar desde Venezuela a Estados Unidos”, expresó Yadira, quien niega rotundamente las especulaciones de Karin, detenida por el homicidio de Orozco.