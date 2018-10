Ministerio de Justicia interviene la Policía de Chacao por “indisciplina e insubordinación”

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó, hoy, vía Twitter la intervención de la Policía de Chacao por “indisciplina e insubordinación”.

Informó que el Órgano Rector del Servicio de Policía, iniciará una investigación sobre los presuntos hechos de indisciplina e insubordinación que están ocurriendo en la Policía Municipal de Chacao, luego de la difusión de un video que muestra irregularidades entre dos funcionarios.

A través de su cuenta en Twitter, @NestorReverol reiteró: “Este tipo de conducta nos hacen tomar acciones contundentes dirigidas al inicio de un proceso de intervención y designación de nuevas autoridades, de acuerdo a las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y su reglamento”.

Insistió que seguirán velando por las buenas prácticas y ética policial, para seguir transformando el Sistema Integrado de Policía.

Este es el segundo proceso de intervención que enfrenta el cuerpo de seguridad de Chacao. El lunes 30 de mayo de 2016, luego de comprobarse la actuación de dos polichacao en el asesinato del mayor general (r) Félix Antonio Velásquez, se anunció que sería tomada por el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz.

En horas de la noche del pasado lunes, una situación irregular se presentó en las instalaciones de la Polichacao, entre Luis Godoy, director de este organismo y un funcionario policial.

Se conoció que hace unos días el comisario Godoy presentó su renuncia ante la Alcaldía de Chacao. El ente no aceptó la misiva, por lo que el malestar policial se incrementó.

Funcionario policiales aseguran que desde que Godoy tomó la dirección del cuerpo de seguridad, en diciembre de 2017, las condiciones laborales disminuyeron. Se quejan por el retraso en los pagos quincenales y las irregularidades en la cancelación de los primas por hijos, profesionalización y transporte. También critican la falta de operatividad del director, lo que ha ocasionado bajas e incluso ausencias de los uniformados, según reporta Efecto Cocuyo.

El descontento policial iba a ser conversado entre directores de la institución, la noche del lunes, pero al parecer Godoy prohibió el paso a algunos directivos, lo que originó un intercambio de palabras que quedó registrado en video que posteriormente fue difundido en redes sociales.

Yo soy el director, te me retiras porque me da la gana. Te me retiras porque eres un pajuo”, se escucha decir al comisario Godoy en la pieza difundida.