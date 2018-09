Matan de golpiza a una zuliana en provincia de Ecuador [+Fotos]

Alis María Trillos Maparí, de 21 años, oriunda de Santa Bárbara del Zulia, en el Sur del Lago, se convirtió este año en la segunda mujer venezolana que muere en Ecuador. La dama perdió la vida de una golpiza el pasado 31 de agosto, en Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos, a 255 kilómetros al este de Quito.

La información suministrada por el portal de noticias El Pitazo detalla que la joven emigró de Venezuela a Bogotá hace dos años, aprovechando que su padre era oriundo de Barranquilla para que ella tramitara la nacionalidad colombiana.

La muchacha tenía su residencia en el sector Los Altos 1, del municipio Colón, refiere el portal informativo.

Ante la grave crisis económica de Venezuela, la mujer decide emigrar al vecino país para laborar en una zapatería y de esa manera respaldar monetariamente a su familia desde el extranjero.

No obstante, se desconoce cómo fue a parar esta joven al Ecuador, pues se encontraba trabajando en Bogotá.

Trillos habría sido víctima de un sujeto que le cayó a golpes hasta dejarla sin vida. Posteriormente, la policía la trasladó a la morgue de Nueva Loja.

Se ignoran las circunstancias del misterioso hecho, que no fue reseñado por la prensa ecuatoriana.

La familia de Alis María no ha podido viajar al Ecuador para tramitar el traslado de los restos a Venezuela para sepultarla, dijo El Pitazo.

Agrega que el abogado está realizando en el país suramericano las diligencias pertinentes, pero no se sabe si trasladarán el cuerpo al Zulia. Al parecer podría ser enterrada en Ecuador, pues los parientes no pueden viajar hasta allá a colocar las firmas en los documentos correspondientes, pues no tienen recursos para hacerlo.

El pasado 17 de marzo, fue localizada muerta la venezolana Lorena Cardozo Bocarruido, de 22 años, en la zona de Manta. No tenía ropa puesta. Las autoridades aseguraron en ese momento que la mujer perdió la vida por asfixia, al intentar vomitar.