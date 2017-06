Maestra apuñala a su concubino en el corazón

Mónica Masiel Abreu Rivera, de 39 años, asegura que trató de defender su vida. La maestra asesinó a su pareja, Luis Alberto González Correa, de 29 años, de una puñalada en el corazón, presuntamente luego de que este la golpeara.

La pareja estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la casa 95B-108, que desde hace cuatro meses alquilaron, en la invasión Agua de Dios, del barrio La Pastora, parroquia Cacique Mara.

Familiares de la víctima cuentan que la educadora “era muy agresiva” y que en muchas ocasiones le aconsejaron a Luis que se alejara de ella. Para los vecinos fue una sorpresa pues aseguraron que “eran a simple vista una pareja perfecta”.

Pero la magia se rompió la noche del pasado sábado. Una discusión despertó la ira de Mónica, quien según la minuta preliminar de los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), esperó a que su pareja se durmiera para atacarlo con un cuchillo. González estaba desnudo. Quedó tendido en el suelo boca abajo. El puñal se lo clavó en las costillas izquierdas, a la altura del corazón. Al parecer la víctima estaba acostado de lado cuando lo atacó.

Confesión

La educadora, tras cometer su crimen en estado de ebriedad, se arrepintió. Asegura que aún ama a Luis. De hecho no llora porque quedó detenida sino porque Luis ya no estará más junto a ella, revelaron los sabuesos del cuerpo detectivesco.

Abreu pidió ayuda cuando vio que su marido se desangraba. Los vecinos llamaron a las autoridades y ella nunca intentó escaparse. De hecho sobaba el cadáver con dolor y decía: “Viste, negrito, por pegarme cacho”. Todos creían que Mónica había matado a González, contratista granitero, por celos, hasta que ella, en la sede del Cicpc, contó cómo sucedieron los hechos.

“Discutimos porque Luis me dejó encerrada. Salió y se llevó las llaves. Yo lo amaba pero en dos ocasiones tuve que denunciarlo ante el Cpbez y la Fiscalía, por agresión”.

“En la primera pelea Luis me golpeó. Todo se calmó por unos minutos y luego en la segunda discusión me volvió a golpear y me estaba ahorcando con sus manos. En ese momento agarré como pude un cuchillo y se lo clavé en las costillas”, reveló la mujer de tez blanca y cabello rubio, salpicada con la sangre de su concubino.

Los investigadores recaban pruebas. Mónica es la segunda mujer que ultima a su marido en el Zulia. El 8 de junio, Angie Paola Chaparro Villasmil masacró a puñaladas a Eduardo Antonio Finol, por celos, en el barrio 12 de Marzo, al oeste de Maracaibo.